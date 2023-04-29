يهتمم الكثيرون من المقبلين على أداء فريضة الحج هذه العام عن طريق وزارة السياحة، بمواعيد إعلان نتيجة قرعة الحج 2023، وحددث وزارة السياحة والآثار غدا الأحد للإعلان عن نتيجة قرعة الحج، ليبدأ المتقدمون الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي.

وللتسهيل على المتقدمين للحج السياحي، تقدم «الوطن» خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي عبر البوابة المصرية الموحدة حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة بأنفسهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 بالرقم القومي

- زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج من هنـــــا.

- اضغط علي أيقونة «الاستعلام عن نتيجة القرعة».

- اكتب الرقم القومي.

- ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي.

- ملء خانة اختبار التحقيق.

- اضغط علي أيقونة البحث.

وباتباع هذا الخطوات يتمكن المتقدم للحج ويريد الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 بالرقم القومي وما إذا كان جرى قبوله من عدمه.

ضوابط الحج السياحي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد إجراء قرعة الحج السياحي لهذا العام، لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين للفوز بفرصة الحج لعام 2023، وبدءا من الأول من إبريل تبدأ إجراءات الضوابط المنظمة للحج وربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني.