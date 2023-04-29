نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 غدا

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، بموعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2023.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

وقالت وزارة السياحة، إن موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، غدًا الأحد الموافق 30 من شهر أبريل، لافتة في بيانٍ لها، إلى أنه سيتم اختيار قرابة 16 ألف متقدم للقرعة في هذه السنة، ويأتي ذلك في إطار قرعة رمية، تحت إشراف وزارة السياحة بنفسها.

ويذكر أن آخر يوم للمواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم لتأدية مناسك الحج، عن طريق شركات السياحة، كان يوم الخميس الموافق 27 من شهر أبريل، مؤكدة الوزارة أن هذه كان الموعد الأخير للتسجيل.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

وأكدت وزارة السياحة، أن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، لها قواعد وأسس بين شركات السياحة، أبرزها تنظيم برامج الحج لكل المستويات، ومعاينة سكن الحجيج في المملكة العربية السعودية.

أسعار الحج السياحي

ويذكر أن أسعار الحج لهذا العام مختلفة، فيوجد نوعين وهما حج 5 نجوم، وحج اقتصادي، وتأتي أسعار الحج الـ 5 نجوم، على النحو الآتي:

- الإقامة بـ 230 ألف جنيه بدون تذكرة.

- الإقامة تبعد عن الحرم ب، 1250 متر.

- الإقامة في فندق.

- الإقامة القريبة للحرم بـ 275 ألف جنيه.

- الإقامة أمام الحرم 310 ألف جنيه.

وأوضحت وزارة السياحة، أن أسعار الحج الاقتصادي، تأتي على النحو الآتي:

- عن طريق البر بـ 130 ألف جنيه.

- عن طريق الطيران بـ 130 ألف جنيه، دون شمول سعر التذكرة.