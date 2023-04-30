مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالمنيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة المنيا، أخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الضحايا و المصابين وتم نقلهم الي المستشفي للرعاية الصحية اللازمة.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 12

انتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 اخرين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم ايداع الجثث داخل مشرحة مستشفي ملوي التخصصي والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الاولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.