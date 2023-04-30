جبل سانت كاترين يسجل 3 درجات تحت الصفر.. وانخفاض الحرارة في جنوب سيناء

بعد أكثر من 30 يوما، عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض في مدينة سانت كاترين بصفة خاصة وسجلت قمم الجبال درجات تحت الصفر بعد تحسن الأحوال الجوية لفترات طويلة قبل عيد الفطر المبارك.

أكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدينة تعاني من انخفاض كبير في درجات الحرارة منذ أول أمس وسجلت القمم الجبلية العالية درجات حرارة أقل من الصفر بعد أن تحسنت الأحوال المناخية فترة طويلة مع بداية شهر أبريل الجاري.

جبل سانت كاترين يسجل 3 درجات تحت الصفر

قال رئيس مدينة سانت كاترين، إن قمة جبل سانت كاترين هي أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، وقد سجلت أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية والمحافظة إذ سجلت قمة جبل سانت كاترين درجة حرارة 3 تحت الصفر.

وأضاف اللواء طارق عابد، أن قمة جبل موسى التي تستقبل آلاف السياح سنويا لمشاهدة شروق وغروب الشمس سجلت فجر اليوم الأحد درجة حرارة «صفر» وارتدى السياح الملابس الثقيلة لأن الطقس بارد جدا على جبل موسى، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين سجلت 5 درجات مئوية فجر الأحد.

طقس بارد

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الطقس اليوم الأحد بارد في النهار وشديد البرودة ليلا على كل الأنحاء وبخاصة مدينة سانت كاترين، موضحاً أن درجات الحرارة انخفضت على مستوى المحافظة وسجلت مدينة شرم الشيخ درجة حرارة 19 درجة، ومدينة دهب سجلت درجة حرارة 18 درجة، وطور سيناء العاصمة سجلت درجة حرارة 18 درجة، ونويبع 17 درجة، وطابا 16 درجة.