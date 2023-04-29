8 مدن في قائمة الأكثر برودة اليوم.. سانت كاترين تسجل 5 درجات ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد العديد من المحافظات ارتفاعا في درجات الحرارة، وتدخل 6 مدن في قائمة الأكثر حرارة حيث تتخطى درجة الحرارة بها 30 مئوية.

كما كشف بيان الأرصاد الجوية، أن عدد من المدن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، ومنها 8 مدن تدخل في قائمة الأكثر برودة.

قائمة المدن الأكثر برودة

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، فإن المدن الأكثر برودة تتضمن سانت كاترين، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 5 درجات، ونخل العظمى 25 والصغرى 6 درجات، ومرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15 درجة، والسلوم العظمى 22 والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، رفح والعريش 23 العظمى والصغرى 12 درجة، وطنطا 23 العظمى والصغرى 15 درجة، وشبين الكوم 25 العظمى والصغرى 15 درجة.

قائمة المدن الأكثر حرارة

ووفقا لدرجات الحرارة العظمى، فإن المدن الأكثر حرارة اليوم هي قنا 30 درجة للعظمى والصغرى 18 درجة، والأقصر العظمى 32 والصغرى 19 درجة، وأسوان 32 والصغرى 19 درجة، وأبو سمبل العظمى 33 والصغرى 20 درجة، والغردقة 30 للعظمى والصغرى 20 درجة، وشرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 19 درجة.