القبض على سائق سرق شخصًا في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق؛ لاتهامه بسرقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بأنه حال استقلاله سيارة «عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية» متجهًا إلى المطار، قام قائد السيارة بسرقة حقيبتين بداخلها بعض الملابس، ومبلغ مالي «عملات أجنبية» عقب إيهامه بوجود عطل بالسيارة، فقام بالنزول منها وفر قائدها بها هاربًا وذلك بطريق السويس بدائرة القسم.

التوصل إلى مرتكب الواقعة

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وأشار البيان، إلى أن قوات الشرطة، تمكنت من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.