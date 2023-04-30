السيطرة على حريق مصنع في مدينة السادات دون إصابات

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، في السيطرة على حريق مصنع شيبسي في المنطقة السادسة بمدينة السادات، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية تسيطر على حريق في مصنع بالسادات

بالانتقال والفحص من قبل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تبين نشوب حريق في عدد من كراتين الشيبسي داخل مصنع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارا بالحريق

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية، وتمت السبطرة عليه دون خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.