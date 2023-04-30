«الري» تستعد للموسم الزراعي الصيفي وترفع حالة الطوارئ

رفعت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ مع بدء الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي، والذي يزداد الطلب فيه على المياه للزراعة والأغراض المنزلية، إذ بدأت وزارة الري في تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة البدء في إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بجميع المنشآت القائمة على المجارى المائية من محطات لرفع المياه وقناطر الحجز وأفمام الترع والسحارات، والتي تقع على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية لها ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال من عدمة.

حصر أكثر من 33 ألف منشأ مائى

أعلنت الوزارة حصر أكثر من 33 ألف منشأ مائي، كما يجرى أيضا البدء في حصر المنشآت المائية التي تقع تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وغيرها من القطاعات التابعة للوزارةوتقع على شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها الإجمالي 55 ألف كيلومتر، وذلك لبحث إحلال أو تجديدها لتوفير الحتياجات المائية الكافية لكافة الاستخدامات سواء للزراعة أو الأغراض المنزلية أو للنقل وتوليد الكهرباء.

تحديد مليون و70 ألف فدان لزراعة الأرز

وفيما يتعلق بالأرز أعلنت وزارة الري تحديد المساحات المصرح بزراعتها على مستوى المحافظات التسع التي صدر قراراً بالزراعة فيها في شمال الدلتا، إذ جرى تحديد مليون و70 الف فدان للزراعة، مع التشديد بغرامات على المساحات التي تزرع خارجها، والتأكيد على مهندسي الري بالمرور الدائم والتعاون مع مسئولي وزارة الزراعة بتحرير المخالفات التي تقع خارج الحيز.