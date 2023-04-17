شعبة المواد الغذائية: موسم زراعة الأرز يخفض الأسعار الفترة المقبلة

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الفترة الماضية شهد الأرز إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين على شرائه وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

استقرار أسعار الأرز الفترة الراهنة

وأضاف «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأرز يختلف سعره في الأسواق المصرية حسب النوع والمتجر حيث تشهد الأسعار الفترة الحالية استقرار ملحوظا في ظل أن هناك توقعات بزيادة الإقبال الفترة الحالية على شراء الأرز؛ نظرًا لما تبقي من عده أيام على عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه تناول الأسماك، وبالتالي يفضل الكثير من المواطنين شراء الأرز وتناوله مع السمك.

أسعار الأرز

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن طن الأرز يتراوح سعره ما بين 24000 إلى 28000 جنيه حسب جودته وسعر الكيلو في الأسواق يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها.

تراجع أسعار الأرز الفترة المقبلة

وأشار إلى أن أسعار الأرز ستتراجع بعد شهر رمضان المبارك كما ستشهد انخفاضا مؤكدا شهر يونيو ويوليو المقبلين، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن موسم زراعة الأرز يبدأ شهر مايو المقبل والحصاد يتم في شهر أغسطس القادم وبالتالي التجار سيقومون بعرض كافة الكميات المخزنة عندهم استعدادا للحصاد الجديد متوقعا أن يصل سعر الكيلو في يونيو ويوليو المقبلين إلى 20 جنيها.