«الري» تحدد مساحات زراعة الأرز لموسم 2023: مليون و74 ألف فدان

كشف القرار الوزاري لوزارة الموارد المائية والري، رقم 123 لسنة 2023، عن مساحة الأراضي الزراعية المحددة لزراعة محصول الأرز العام الحالي، لتصبح مليونا و74 ألف فدان، حيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها من وزارة الري 724200 فدان، كما يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية، وذلك بزراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من وزارة الزراعة بزراعة الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأزر بالدلتا.

9 محافظات يزرع بها الأرز الموسم الحالي

وأضاف القرار أنه كذلك يتم زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا، أما المحافظات التي تم تحديد المساحات بها فهي الإسكندرية 2000 فدان والبحيرة 106 ألف فدان والغربية 40 ألف فدان وكفر الشيخ 189 ألف فدان والدقهلية 182 ألف فدان ودمياط 4200 فدان والشرقية 127 ألف فدان والإسماعلية 2750 فدانا وبورسعيد 30 ألف فدان.

الزراعة تتولى توزيع الأراضي المنزرعة أرزا

أشار القرار الوزاري إلى قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزاً على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح بها وفقا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.