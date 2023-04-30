«حماية الطفل» تستخرج شهادة ميلاد لطفلة يتيمة الأبوين بالأقصر

نجحت الوحدة العامة لحماية الطفل في استخراج شهادة ميلاد لطفلة يتيمة الأب والأم، وذلك بعد وفاة الوالدين، وتعثر وجود ما يثبت العلاقة الزوجية.

التأكد من صحة البلاغ

وبدأت الواقعة حينما تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة، خط نجدة الطفل بلاغا في عام 2019 بالواقعة، وتأكدت الوحدة العامة للحماية بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، من صحة البلاغ ورفع التقارير للنيابة بمكتب المحامي العام والتي تولت التحقيق بالقضية رقم 628 لسنة 2022.

قرار باستخراج شهادة ميلاد للطفلة

وتمكن المستشار محمود بكر، رئيس النيابة الكلية من استصدار قرار باستخراج شهادة ميلاد الطفلة، ب.أ.م. ، وجرى تكليف الوحدة العامة باعتبارها الممثل القانوني عن خط نجدة الطفل بالأقصر باستخراج شهادة ميلاد الطفلة من السجل المدني.

إلحاق الطفلة بالتعليم

وكلف المستشار محافظ الأقصر الوحدة بمتابعة حالة الطفلة والحاقها بالتعليم لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

استجابة لطفل مصاب بحروق

وفى سياق متصل لعمل الوحدة بمحافظة الأقصر استجابت الوحدة بشكل عاجل لاستغاثة المواطن محمد اسماعيل خلف الله والد الطفل اسماعيل البالغ من العمر ١٣ عام والمصاب بحروق بالغة الخطورة، وبعد تلقى البلاغ كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكليف الوحدة العامة لحماية الطفل.

تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل

بمتابعة حالة الطفل وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل كما وجه بمتابعة حالة الطفل حتي تستقر الحالة.

نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى

وتوجه أعضاء الوحدة لمنزل الطفل بشكل عاجل كونه من الحالات الخطرة، وتمكنت الوحدة من نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى بمساعدة أحد الجيران المتابع لحالة الطفل ، وكان في انتظاره لجنة طبية تعاملت مع الحالة بشكل عاجل ، وهو يرقد حاليا في قسم العناية المركزة ويخضع للعلاج مع متابعة مستمرة.