وظائف جامعة حلوان 2023.. آخر موعد للتقديم غدا

كشفت بوابة الحكومة الالكترونية أن آخر موعد للتقدم إلى وظائف جامعة حلوان 2023، هو غدا الأحد الموافق 30 من شهر أبريل، وأن المستندات المطلوبة، وطريقة التقديم تأتي على النحو الآتي:

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة حلوان 2023

على من يتقدم للوظيفة إحضار 9 ملفات «أصل + 8 صور» تشمل الآتي:

1. بيان حالة وظيفة معتمد من جهة العمل.

2. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم للوظيفة وإسهاماته في المكان الذي يعمل به ويكون مدعم بمستندات مؤيدة لذلك.

3. تقديم أفكار لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء، وتبسيط إجراءاته، وفقًا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة.

4. إعداد مقترح لخطة عمل جديدة وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدًا لعرضه على القيادات.

5. عدد 6 صور شخصية.

6. صورة البطاقة الشخصية.

7. صورة جواز السفر في حالة وجوده.

8. الإيتاء بشهادة معتمدة تفيد أن المتقدم لا يعاني من أية أمراض معدية وتحليل المخدرات.

ما هي وظائف جامعة حلوان 2023؟

1- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

2- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

3- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

4- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

5- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

6- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

طريقة التقديم إلى وظائف جامعة حلوان 2023

الذهاب إلى جامعة حلوان، حيث المبنى الإداري في الدور الرابع، عند مكتب مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد وهيئة التدريس، وللاسستفسار يرجى الاتصال على الرقم 28162054 – داخلي 3051 - 3078.

آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة حلوان 2023

وحسب الإعلان فأن آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة حلوان 2023 هو يوم الأحد غدا 30 أبريل.