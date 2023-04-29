وظائف مطلوبة لدى بنكي المشرق وفيصل الإسلامي.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشف كل من بنك فيصل الإسلامي والمشرق عن حاجة كل منهما لشغل وظائف شاغرة للعمل داخل بعض القطاعات بتلك المؤسستان الماليتان والمصرفيتان شرط توافر عدد من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظائف.

وجاءت تفاصيل كل وظائف كل بنك على هذا النحو، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

وظائف بنك فيصل الإسلامي

نشر بنك فيصل الإسلامي عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت عن حاجته لوظيفة مسؤول النسخ الاحتياطي والتخزين، وشروطها وطرق التقديم كالتالي:

- الإلمام بحلول حماية البيانات واستعادة النسخ الاحتياطي مثل استخدام شريط افتراضي ومن قرص إلى قرص إلى شريط واستعادة الجهاز الظاهري وحلول الاسترداد.

- إنشاء سياسات وجدول النسخ الاحتياطي للبيانات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

- النسخ الاحتياطي واستعادة المرافق وتجربة البرمجة النصية (واجهة المستخدم الرسومية & CLI).

- مهارات إدارة النظام (كل من Red Hat Linux و Windows مع التركيز على مهارات Linux).

- دراية بالنسخ الاحتياطية Oracle وSQL وExchange.

- حل المشكلات مع استكشاف الأخطاء وإصلاحها واتخاذ القرار والمهارات التحليلية.

- قادرة على العمل والتفاعل مع الآخرين في بيئة منظمة/ فريق.

- المرونة والقدرة على التكيف للتعامل مع متطلبات العمل المتنافسة.

- مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.

- مكان العمل: الدقي، الجيزة.

- أرسل سيرتك الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة والرمز 20233 إلى Careers@faisalbank.com.eg.

وظائف بنك المشرق

وعبر صفحة بنك المشرق الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن توافر فرص عمل خالية لدى البنك، وهي:

وظيفة الامتثال الرئيسي لشركة CIBG (MGN Egypt)

- تخرج مع 3-4 سنوات من الخبرة المصرفية.

- المعرفة الأساسية وفهم القواعد والتشريعات التنظيمية المحلية، والمتطلبات الدولية المختلفة.

- معرفة بالحاسوب وإتقان جيد للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- مهارات عرض جيدة.

- نهج فعال ومنطقي لحل المشكلات.

- القدرة على اتخاذ القرار الجيد.

وظيفة قائد فريق العمليات المؤسسية - مراقبة الجودة «إم جي إن مصر»

- تخرج مع فهم شامل ومتعمق لأنشطة CCAM /MMU /KYC.

- معرفة وفهم سليمين للوائح UAECB (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي).

- المعرفة والخبرة التفصيلية في العناية الواجبة لـ KYC AML، عبر جميع مستويات المخاطر وأنواع الكيانات القانونية.

- فهم شامل لأنظمة التشغيل المالية.

- خبرة لا تقل عن 4 إلى 6 سنوات في الخدمات المصرفية العامة.

- اتصالات قوية ومهارات التعامل مع الآخرين.

- يتقن MS Excel لأغراض نشر تقارير MIS للإدارة العليا.