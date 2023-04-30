مصرع طالب في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام بسوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، ما أدى إلى وفاة طالب وتم نقل جثته إلى مستشفى دار السلام المركزي.

مصرع طالب في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع طالب في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وقوع حادث تصادم ومصرع شخص على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «عبد الحميد ص ع ا»، 32 عاما، سائق ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتروسيكل قيادة «عبد القوي ج ف ي»، 18 عاما، طالب ويقيم بذات الناحية، ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال قائد السيارة ونجل عمومة المتوفى «محمد ع ي»، 54 عاما، عامل زراعي ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق.