إصابة 4 سيدات في حادث تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالمنيا

أصيبت 4 سيدات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل جنوب محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم في مركز سمالوط

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل، جنوب محور سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 2954 ن ا ف، ملاكي، 9234 د و ع، نصف نقل، حيث اصطدمت السيارة الأولى بالثانية من الخلف بسبب السرعة.

إصابة 4 سيدات في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 4 سيدات جميعهن من مركز سمالوط وهن لوسينا مجدي 19 عاما، شقيقتها مريم 24 عاما، عفاف ثابت 55 عاما، شقيقتها هناء 50 عاما، وتم نقلهن إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق، أصيب صباح اليوم الجمعة، 10 أشخاص إثر انقلاب 3 سيارات ملاكي بطرق متفرقة داخل محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة والمركزية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.