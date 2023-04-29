مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 اشخاص آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

إخطار أمني بالحادث

وردت معلومات إلي اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تفيد وصول جثة وعدد 3 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق «الفرافرة - الداخلة» مستشفى الفرافرة المركزي.

تحرك قوات الأمن لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت قوة من الخدمات المتمركزة علي الطريق وتبين تصادم سيارتين بطريق «الفرافرة – الداخلة» وذلك بالقرب من محطة وقود قرية « الكفاح» التابعة لمركز الفرافرة، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث الذي أسفر عن وفاة أحمد بسيوني محمد على 44 عامًا، وإصابة كل من محمود شعبان محمود، 34 عامًا، إسماعيل السيد محمد، 34 عامًا، محمد إبراهيم أبو المجد بيومي، 42 عامًا.

وجرى انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى، ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما جرى إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت معدات وحدة مرور الفرافرة والوحدة المحلية للمركز لرفع آثار الحادث من طريق « الفرافرة – الداخلة»، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.