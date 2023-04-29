إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالسويس

شهد طريق ناصر بمحافظة السويس، حادث تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، بعد تقديم التأمين الطبي اللازم في موقع الحادث، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتولت الجهات المعنية التحقيق في المحضر الذي حُرر بالواقعة.

حادث تصادم بين سيارتين في السويس

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس، قد تلقت بلاغًا من قائدي السيارات على طريق ناصر بحي الأربعين، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مدينة الإيمان 1، ووقوع إصابات.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية، حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ما أسفر عنه 3 مصابين، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي نتيجة عدم تقدير المسافات.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أنّ قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل 3 مصابين نتيجة حادث تصادم، وجرى عمل جميع الفحوصات والأشعات، وجاري استكمال العلاج، وأسماء المصابين: «هدى .ع. ح»، «محمد. ج. ش» و«محمد. ح. أ. ح».