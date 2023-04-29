الأرصاد الجوية توضح أماكن سقوط الأمطار غدا.. وتنصح بعدم تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما حددت أماكن سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار توقعت الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% غدًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، متوقعة أن يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة حتي منتصف الأسبوع، ويكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر و ليلا، لذا نصحت بعدم تخفيف الملابس في ساعات الليل والصباح الباكر.

وتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحرى، وتستمر درجات الحرارة اليوم في الانخفاض على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحراة اليوم على النحو التالي:

- القاهره الكبرى والوجه البحرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشماليه 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 32 درجة مئوية.