حالة الطقس في الأيام المقبلة.. الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل تمتد حتى الصباح الباكر، ويكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، واعتبارا من الثلاثاء المقبل تشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على كافة الأنحاء.

طقس الأحد 30 إبريل

تشهد حالة الطقس الأحد تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح تمتد إلى جنوب سيناء.

طقس الاثنين 1 مايو

وتنتشر الشبورة المائية صباحا يوم الاثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء الأربعاء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل تشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على كافة الأنحاء، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وغلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس 4 مايو

وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 5 مايو

كما تكثر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.