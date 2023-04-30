وزير الري يوجه بالاطمئنان على قدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وإجراءات متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

سرعة نهو ما تبقى من أعمال تطهيرات للترع وتشديد الرقابة

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع بالعديد من المحافظات، مشدداً على سرعة نهو ما تبقى من أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وقيام مديري عموم الري بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والاستمرار في متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف، والاطمئنان على قدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك لضمان استيفاء كل الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، والتوجيه بسرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

وأكّد وزير الري، قيام مديري عموم الري بجميع المحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التطهيرات الجائرة على جسور الترع، والتأكّد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين في أعمال التطهيرات بالشكل الي لا يتسبب في حدوث تطهير جائر لجسور الترع، مع قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمام الإدارة والتي تستلزم المتابعة الدائمة لها لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

ووجه بقيام مسؤولي الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفوري والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها، كما وجه بزيادة الاعتماد علي التشغيل الذاتي بمعرفة أجهزة الوزارة والاعتماد علي معدات الوزارة في تنفيذ أعمال التطهيرات.

مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا

وأكّد ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا، والاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.