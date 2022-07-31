البيئة توجّه بخطة لربط منشآت المجاري المائية بشبكة رصد ملوثات الصرف الصناعي

وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوضع خطة لربط المنشآت التي تصرف على المجاري المائية بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، حيث انتهى جهاز شؤون البيئة من تركيب محطتين للرصد اللحظي ببحيرة المنزلة بنطاق محافظة بورسعيد، بعد صيانتهما وإعادة تأهيلهما، حيث تقع المحطة الأولى أمام بوغاز الجميل، والمحطة الثانية أمام بوغاز اشتوم الجميل، وبدأ التشغيل التجريبي لهما، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية.

رصد ملوثات الصرف الصناعي

وفي سياق متصل، يتم إجراء متابعة دورية لعدد من الشركات الواقعة على بحيرة مريوط لإنهاء إجراءات ربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي، ومنها شركة العامرية لتكرير البترول، حيث تم الانتهاء من إجراءات تركيب أنظمة رصد نوعية مياه الصرف النهائي لحظيا وربطها بمنظومة الرصد اللحظي، فضلا عن إجراء معاينة ميدانية لشركة العامرية للغزل والنسيج التي تصرف على بحيرة مريوط لاختيار الموقع المناسب لتركيب محطة رصد لحظي لرصد نوعية مياه الصرف الصناعي الخاص بالشركة.

اقتراح الحلول

وجرت معاينة شركة كهرباء خليج السويس بالعين السخنة وتحديد موقع محطة الرصد اللحظي لربطها بشبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه، وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بتأثير مياه التبريد على مياه البحر المتوسط الخاصة بشركة سيدي كرير لتوليد الكهرباء، وإجراء معاينة للشركة واقتراح الحلول لصرف الشركة واقتراح موقع تركيب محطة الرصد اللحظي.

يذكر أنّ الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، أُنشئت إعمالا للمادة 58 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017، والتي تنص على التزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا.

وفي إطار تنفيذ الملحق رقم 1 مكرر لهذه اللائحة بإلزام المنشآت التي تصرف على البيئة المائية، بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شؤون البيئة لضمان المراقبة المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة، وبناء عليه تم مخاطبة الشركات التى تصرف على المجاري المائية بذلك.