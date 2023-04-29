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متحدث الوزراء: الشق الاقتصادي في الحوار الوطني حاضر بقوة

كتب:

محمد عزالدين
09:54 م | السبت 29 أبريل 2023
السفير نادر سعد

السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني لن يحضره فقط المهتمون بالشأن العام ولكن أيضا مسؤولون ستتم دعوتهم لحضور الجلسات من أجل أن يتعرف المشاركون بشكل مباشر من المسؤولين على حقائق الصورة وحقيقة الوضع الاقتصادي، والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات.

الجميع سيستفيد من الحوار الوطني

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «نحن نقوم بهذا الحوار من أجل أن نستفيد، الدولة تستفيد من هذه العقول المجتمعة لبحث الوضع العام والشأن العام والمخرجات التي تخرج عن الحوار الوطني سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي، ستجد آذان صاغية من جانب الحكومة والاستجابة لها وبالتالي الشق الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة في الحوار الوطني».

رسالة طمأنة للمواطنين

ولفت إلى أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مثّل رسالة طمأنة بشأن ما ثار حوله جدل في الفترة الماضية وهو برنامج الطروحات، مشيرا إلى أنه ليس معنى عدم إصدار كل يوم بيان صحفي عن برنامج الطروحات بأن البرنامج متعسر أو متوقف. 

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