محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال باراتايكوندو مطوبس الفائزين في بطولة الجمهورية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبطال باراتايكوندو نادي مطوبس الرياضي، «القادرون باختلاف»، لحصولهم على المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى بطولة الجمهورية للباراتايكوندو «كروجي وبومزا»، التي أُقيمت بالصالة المغطاة بنادي قارون بمحافظة الفيوم لكل الإعاقات، بالإضافة لحصد الأبطال 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في «الكروجي»، و4 ذهبيات وفضية في «الجنويور» و«الكاديت البومزا».

المحافظ يشكر أسر اللاعبين ومشرفيهم ومدربيهم

ووجّه المحافظ، الشكر لأسر اللاعبين ومشرفيهم ومدربيهم، وللدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ولمجلس إدارة نادي مطوبس الرياضي بقيادة أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود الشهاوي، مدرب ومكتشف الأبطال.

أسماء الأبطال الحاصلين على الميداليات

والأبطال الحاصلون على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، هم طلعت عبد النبي، حاصل على ذهبيتين، ومنة الشطلاوي، حصلت على ذهبيتين، وعبد الرحمن جمعة، حاصل على ذهبية وفضية، وسارة زغلول، محققة ذهبية وفضية، وجودة خباطة، حاصدة ذهبية وبرونزية.