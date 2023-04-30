مصر تحصل على عضوية مجلس «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» بجامعة الدول

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية، الذي انعقد في مدينة الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، كما شارك القصير في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الصناديق والمؤسسات المالية العربية.

القصير يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الصناديق والمؤسسات المالية العربية

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة للعام 2022 والحسابات الختامية والخطط المستقبلية للمشروعات الزراعية، التي سيتم إنشاؤها في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للهيئة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي مؤسسة مالية عربية مستقلة تأسست في نوفمبر عام 1976 ويساهم في رأس مال الهيئة 21 بلدًا عربيًا، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستثمار الزراعي وتعزيز مفاهيم الابتكار الزراعي وحوكمة بيئة العمل.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم فيها الهيئة إلى 56 شركة ومشروع بنهاية 2022 وهناك نحو 20 مشروع قيد التأسيس والتنفيذ، وتتركز أنشطة الهيئة في دعم وتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي والبرامج الإنمائية والتطبيقية والإقراض الزراعي الصغير والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والعلاقات الدولية، وكذا الأنشطة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية الزراعية في المنطقة العربية خاصة الدول الأعضاء، كما يذكر أن مصر من بين الدول الكبرى المساهمة في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وتم انتخاب مرشح مصر الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لعضوية مجلس الإدارة الجديد حيث حصل على أعلى نسبة أصوات لأول مرة منذ إنشاء تلك الهيئة.