«القاهرة الإخبارية»: إصابة 3 مدنيين بسبب قصف قوات الاحتلال لحمص السورية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بإصابة ثلاثة مدنيين، ووقوع أضرار مادية، جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف نقاطًا في محيط مدينة حمص.

وكالة الأنباء السورية تكشف تفاصيل الهجوم

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت بعضًا من الصواريخ، ونقلت تصريح مصدر عسكري قال إنه في نحو الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ، من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، واشتعال محطة غاز مدنية، واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.