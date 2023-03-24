نقيب الإعلاميين: «المتحدة» أعادت الإنتاج الديني والتاريخي بمسلسل رسالة الإمام

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مسلسل الإمام الشافعي أو «محمد ابن إدريس الشافعي» أو رسالة الإمام، هو عمل درامي يمثل عودة مرة أخرى للإنتاج الديني والتاريخي على يد الشركة المتحدة، مضيفا أن المتحدة أعادت الإنتاج الديني والتاريخي بمسلسل رسالة الإمام.

اختيار الإمام الشافعي

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الرائع اختيار شخصية مثل الإمام الشافعي كرجل دين تنويري تثقيفي يؤمن بالآخر، ويتعاون ويتعامل معه، وصاحب رسالة دينية مدققة ووسيطة تستقي كل آرائها من القرآن والسنة النبوية، واجتهاده كعالم مستنير يؤمن بالعلم والعلماء، ويؤمن أيضا بالسابقين الذين اجتهدوا في تفسير وتأويل النصوص الدينية في مسافة وسطية تجمع بين الآراء الوسطية، وتبتعد بعدا كبيرا عن الآراء المتشددة والمتطرفة، متابعا أن الدين الإسلامي هو دين الوسطية ويؤمن بكل ما سبق، ويؤكد على كل ما سبق، وهذا ورد في الكتاب والسنة.

وأوضح أنه من الناحية الفنية في التحليل لهذا العمل الدرامي الكبير، يرى أن الشركة المتحدة بذلت مجهودا كبيرا في هذا الاتجاه، ما يجعله واحدا من الإنتاجات الدرامية الضخمة؛ نظرا للمحاكاة في الديكور والملابس وخلافه لهذا الزمن الذي عاش فيه الإمام الشافعي يحتاج إلى المزيد من الإنفاقات المالية الباهظة.

الدراما الدينية للمتحدة

أما عن كتابة النص، فيرى «سعدة» أنها مدققة وتم استقاؤها من مصادر موثوق بها، كما أن تسكين الشخصيات التي قامت بتجسيد هذا العمل كان اختيارها موفقا، ما يجعل جميع عناصر العمل موفقة، وسيكون هذا العمل هو بداية قوية لعودة الدراما الدينية التاريخية مرة أخرى، وتحديدا الدراما الدينية المستنيرة التوعوية التي تضيف نوعا وقسطا كبيرا من الوعي للمتلقي المصري والعربي في شتى ربوع الأرض، حتى يكون لدينا منهج وسطي مستنير قادر على لم شمل الجميع تحت راية وكلمة واحدة.