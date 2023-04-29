الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات: خفيفة بنسبة 30%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد الموافق 30 أبريل 2023 في المحافظات، بحسب توقعاتها لحالة الطقس غدا وخلال الأيام القادمة، حيث تشهد عدة أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المُقبلة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، فضلًا عن موعد ارتفاع درجات الحرارة وبدء أيام الصيف رسميًا.

وتستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد في جميع المحافظات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في مصر فضلًا عن نسبة الأمطار والتي جاءت كالتالي:

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتضم قائمة أماكن سقوط الأمطار غدا المنطقة التي تمتد من السواحل الشمالية الشرقية بدءًا من بورسعيد، وحتى رفح، وتضم بحيرة المنزلة والبردويل، وتضم قناة السويس، ومدينة العريش.

الأرصاد الجوية في مصر

وأعلنت الأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس غدًا والذي يشهد نشاط رياح على جنوب سيناءـ ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما تشهد حالة الطقس غدًا انخفاض في درجات الحرارة وإحساس بالبرودة خلال الصباح الباكر، بينما يصبح الطقس دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، فيما يكون مائل للدفء على مناطق السواحل الشمالية، بينما يشعر سكان جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد بطقس مائل للحرارة، ويكون حارًا فقط على محافظات جنوب الصعيد، ثم يتحول إلى بارد على جميع الأنحاء ليلًا.

الأرصاد الجوية الأيام القادمة

وأشارت توقعت الأرصاد الجوية الأيام القادمة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 1 مايو 2023، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق التي تؤدي من وإلى محافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية صباحًا على الطرق الرئيسية، ونشاط حركة الرياح على بعض المناطق.