محافظ شمال سيناء: نولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المجتمعية (فيديو)

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن أي مشروعات في المحافظة تستهدف خدمة أهالي المحافظة، حيث يتم العمل على محاور عديدة، في إطار التنمية الشاملة في الزراعة والصناعة والتعدين ومحور التنمية المجتمعية.

رعاية خاصة بمحور التنمية المجتمعية

وأضاف «شوشة خلال» حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نولي رعاية خاصة لمحور التنمية المجتمعية، وأهم شيء في هذا المحور توفير مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير سكن ملائم وتوفير وإتاحة طريق مناسب».

وتابع أنه تم تنفيذ الكثير من المشروعات في محور التنمية المجتمعية، مضيفا «مستمرون في التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ أي مشروع يجب أن يصدر قرار بتخصيص الأرض، حيث نتناقش في المشروعات دون أن أتدخل في التفاصيل الفنية، لكن أتناقش في مكان المشروع والعناصر الخدمية».

مشروعات الإسكان التعاوني

وقال إن معظم مشروعاتنا خدمية، مثل مشروعات الإسكان التعاوني بما يزيد عن 2618 شقة، كان لدينا 105 عمارات قمنا بهدمها وبنائها من جديد لأنها كانت آيلة للسقوط في منطقة المساعيد.