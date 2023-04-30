دعم 2800 أسرة من الأولى بالرعاية بمشاريع تمكين اقتصادي في الغربية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، في دعم 2800 أسرة على مدار أكثر من 10 سنوات في جميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادي متنوعة مابين (بقالة وخضروات وفواكه - صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتوسيكلات وتروسيكلات - ملابس وأحذية - بقالة - ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذية وخردوات ومكواة بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطة وبيع ملابس ومفروشات) للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

تعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تخفيف الأعباء على المواطنين

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورس النجارة او الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك .

وأوضح «شعبان»، أن الهدف من توزيع مشاريع التمكين الاقتصادي فى الغربية التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.