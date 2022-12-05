توزيع لحوم وبطاطين ومشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قنا

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ألفي كيلو لحوم، و300 بطانية، و31 مشروع تمكين اقتصادي، فضلا عن المشاركة فى كرنفال الأطفال، دعمًا للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقريتي الطويرات ودندرة بمركز قنا، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقافلة «ستر وعافية 9 و10».

قافلة «ستر وعافية»

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن «ستر وعافية» أول قافلة شاملة للتحالف، الهدف منها رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة قنا.

من جانبه، اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

جهود التحالف الوطني

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى في السلع الغذائية، ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، إضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

وذكر أن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.