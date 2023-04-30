صالون سياسي لـ«التنسيقية» عن الحوار الوطني والمشاركة غدا

تُنظّم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا سياسيًا، غدا الأحد، بعنوان «التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي»، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني الذي تنطلق جلساته، خلال أيام قليلة.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها توقعات أعضاء التنسيقية وآمالهم ونظرتهم للحوار الوطني وأهم ما تم تقديمه من ملفات، إضافة إلى ملف الحبس الاحتياطي، وحقوق الانسان والمجتمع المدني، فضلاً عن تطوير العمل النقابي، ومأسسة العفو الرئاسي، ومفوضية المساواة ومكافحة التمييز وإصلاح وتفعيل دور الأحزاب السياسية.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.