«التنسيقية» تشارك في احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبحرين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفالية الفنية لفرقة البحرين للموسيقى، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في فعاليات إعلان دولة البحرين بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبحرين.

عرض فرقة البحريين

قدمت الفرقة البحرينية عدداً من الأغاني الوطنية المصرية منها رائعة الفنانة شادية «يا حبيبتي يا مصر»، والتي لاقت تفاعلا كبيرا، إضافة إلى مجموعة من أغاني التراث البحريني.

وفد التنسيقية في الأوبرا

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، والنائب أحمد رمزي، والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الحناوي، وإيمان ممتاز، ونرمين مصطفى، وعادل منيب، وأحمد الباز، وأحمد أبونعيمة، وإسلام عمر، ومحمد أسامة، وإيمان محمد السيد، وأنور إسماعيل، وأحمد هارون، وأحمد محمد قاعود، ورانده جمال، وأحمد مسعد، وآلاء عزت إلياس، وجمال عربي، ومحمد أسامة، ومحمد ياسر الحلو، ومحيي الدين سعيد، وأسماء عبد الله، ومحمد اللافي علام، ومحمد فاتوري، وإسلام أنور.