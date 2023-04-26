تنسيقية شباب الأحزاب: مصر أثبتت قدرتها على إجلاء رعاياها من بؤر الصراع

قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر من أولى الدول السباقة في إجلاء رعاياها حال حدوث أي أزمة في أيٍ دولة بالعالم.

مصر أثبتت قدرتها على إجلاء رعاياها بسرعة وامان

وأضاف «القط»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الكثير من الدول سواء عربية أو إقليمية شهدت العديد من المشاكل والصراعات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت أن لديها القدرة على إجلاء رعاياها بمنتهى الدقة والسرعة والأمان.

مصر تحصد نتائج رعايتها للشأن السوداني والأفريقي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تحصد ما زرعته بالسنوات السابقة من اهتمام بالشأن السوداني والشأن الأفريقي، مشيدًا بدور خلية الأزمة التي تعمل بحرفية عالية ليس فقط في إجلاء المصريين لكن بمختلف الجوانب ضمن دائرة عملها.