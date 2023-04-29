إضافة المواليد على البطاقة التموينية بالمحافظات.. الشروط والأوراق

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل إضافة المواليد على البطاقة التموينية، والتي تشغل قطاعا كبيرا من المواطنين على مستوى الجمهورية، للحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، من السلع والمواد الغذائية على البطاقة التموينية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط والأوراق اللازمة لإضافة المواليد في البطاقة التموينية بالمحافظات.

المستندات والأوراق لإضافة المواليد على البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين في بيان لها، المستندات الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية بالمحافظات، وبلغ عدد الأوراق 12 مستندا وهي:

1- صورة بطاقة التموين.

2- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

3- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

4- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

5- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج للأرملة.

6- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة للمطلقة.

7- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

8- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

9- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

10- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

11- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

12- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

كيفية إضافة المواليد على البطاقة التموينية بالمحافظات

كما أوضحت وزارة التموين، أن آلية إضافة المواليد على البطاقة التموينية في المحافظات، يجب أن تكون عدد أفراد الأسرة على البطاقة أقل من 4 أفراد، كما تم تحديد طريقة التقديم، من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، في المكاتب التابعة للأسر المستحقة.