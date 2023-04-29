وزير التموين: استمرار إضافة المواليد على البطاقات للفئات الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار إضافة المواليد على بطاقات التموين، للفئات الأولى بالرعاية فقط الذي حددهم القرار الوزاري للفئات الأكثر احتياجا وتشمل أصحاب معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نتيجة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا المتقدمين لمديريات التموين تتم بالفعل للفئات التي تستوفي الشروط لجميع من تقدموا وتتحقق فيهم الشروط بعد التقدم بالأوراق، إذ يضاف المواليد على البطاقة بعد 21 يوما من استيفاء الطلب.

وتشمل شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

ووجهت وزارة التموين، المديريات بإرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.