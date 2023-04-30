قطع المياه بالدقهلية لمدة 8 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه غدا في منية النصر والقرى التابعة لها، لتنفيذ خطة صيانة دورية لغسيل المروقات وتطهير الخزانات بمحطة المياه لتقديم خدمة أفضل.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا بالدقهلية بتوفير مياه طوال فترة انقطاع المياه، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية، لحين انتهاء أعمال الصيانة وعودة المياه.

قطع المياه غدا بمحافظة الدقهلية

ويستمر قطع المياه غدا بمحافظة الدقهلية لمدة 8 ساعات وفقا لمواعيد قطع المياه غدا التي حددتها الشركة بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.

سبب قطع المياه غدا

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، في بيان لها، أن قطع المياه غدا بعدة قرى بمنية النصر يأتي بسبب أعمال صيانة مرشحات بمرفق مياه منية النصر.