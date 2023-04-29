قطع المياه عن 8 مناطق في الفيوم بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه عن بعض المناطق بمركز الفيوم «قرية البسيونية - عزبة إسكندر شاكر - محطة سيلا - عزبة الجبل - قرية الناصرية - قرية الصالحية - عزبة الأزهر - عزبة حسين آغا» بسبب كسر مفاجئ بخط 560 ملي بولي إيثلين بالناصرية.

فتح المياه لتصل لكل المناطق المتأثرة تباعًا

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّه جار العمل على إصلاح الخط وفور الانتهاء سيتمّ فتح المياه لتصل إلى كل المناطق المتأثرة تباعًا.

الانتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحي بمنشية البكري

من جهته، صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنَّه قد تمّ الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر بخط طرد قطر 600 مم زهر بمنطقة منشية البكري بمدينة الفيوم، وذلك بعد استمرار العمل ما يقرب من 24 ساعة متواصلة وعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة، وذلك في إطار سياسة الشركة للتعامل الفوري مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيه فرق الصيانة الفنية للعمل على إصلاح الخط

وأفاد رئيس الشركة بأنَّ خط طرد الصرف الصحي بمنطقة منشية البكري، قد تعرض لـ كسر مفاجئ، وتمّ توجيه فرق الصيانة الفنية للعمل على إصلاح الخط وذلك بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنَّه قد تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه والبدالات لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكل المناطق المتضررة.

فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم

وأشار إلى أنَّ الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.