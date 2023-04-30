حزب العدل: نتطلع إلى صدور قرارت عفو جديدة وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين

انعقد أمس السبت، اجتماع مشترك بين الهيئة العليا لحزب العدل ومكتبه السياسي، لبحث موقف الحزب من عدد من القضايا، وعلى رأسها موقف الحزب من الحوار الوطني، وأسفر الاجتماع المشترك عن التالي:

خلق مناخ إيجابي لإنجاح الحوار

يؤكد حزب العدل على موقفه السابق بتمسكه بمبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي، ورغبة الحزب بالمشاركة بالحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلساته الأيام المقبلة، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وإذ يؤكد الحزب على هذه الرغبة، فإن حزب العدل يتطلع إلى صدور عدد من قرارت العفو وإخلاء السبيل لعدد من المحبوسين السياسيين، لاسيما الحزبيين منهم، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني، استكمالا لخلق مناخ إيجابي لإنجاح الحوار في ظل حسن النوايا المتبادل بين الأطراف كافة.

نتائج إيجابية ترتقي لطموحات الشعب المصري

وأشار حزب العدل إلى أنه منذ توقيعه على بيان الحركة المدنية الصادر بتاريخ 8 مايو 2022 لم يدخر جهدا لإنجاز الحوار الوطني، ليس فقط إجرائيا، بل أيضا من حيث المضمون، سعيا لخروج الحوار بنتائج إيجابية ترتقي لطموحات الشعب المصري، الذي يواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة.