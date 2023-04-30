النائب طه الناظر: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على الاستماع إلى كل الآراء

قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية، يأتي في مصلحة الدولة ويبشر بمستقبل أفضل للجميع.

توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على الاستماع إلى كل الآراء، وهذا سينتج عنه توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن، مضيفًا: «هذا يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني جاء في توقيت مهم للغاية، وسط تحديات صعبة تسيطر على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى، والاستماع إلى كافة أفكار المشاركين في الحوار.. سيكون له دورا كبيرا في حل العديد من المشكلات.

وأكد أن الحوار الوطني سينجح بامتياز، بعد أن أحدث انفراجة سياسية غير مسبوقة، وجمع كل القوى السياسية المختلفة على مائدة واحدة للتشاور، وطرح الآراء بحرية كاملة.