أحمد داود يتصدر شباك التذاكر بفيلمه يوم 13 لليوم الرابع على التوالي

تصدّر النجم أحمد داود بفيلمه يوم 13 شباك تذاكر الأفلام في دور العرض لليوم الرابع على التوالي، وقد نجح أحمد داود في جذب الجمهور، إذ حصد أمس 750.883 جنيه وحصل الفيلم يوم الجمعة على 1,292,144 جنيه، ويوم الخميس حصل الفيلم على 1.414.796 جنيه، ليصل مجموع إيراداته إلى ما يقرب من 16 مليون جنيه.

يُذكر أنّ فيلم يوم 13 للنجم أحمد داود حصد في اليوم السادس من العرض ايراد 1,216,345 جنيه، فيما وصل إجمالي إيرادات أول أسبوع عرض 11,096,848 جنيه، وحصد الفيلم في اليوم الخامس 1,908,044 جنيه، وفي اليوم الرابع من العرض إيراد وصل لـ2,623,801 جنيه، وفي ثالث أيام عيد الفطر 3,198,841 جنيه، وفي ثاني يوم 2,496,820 جنيه، وفي أول يوم عرض 869,342 جنيه.

تفاصيل فيلم «يوم 13»

ويعتبر فيلم يوم 13 أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، فيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.