فيلم «هارلي» يواصل تصدُّر الإيرادات بـ28 مليون جنيه.. و«يوم 13» يلاحقه من بعيد

يواصل فيلم «هارلى» للنجم محمد رمضان تصدُّر إيرادات أفلام عيد الفطر بتحقيقه 27 مليوناً و551 ألفاً و150 جنيهاً، متفوقاً على فيلم «يوم 13» للنجم أحمد داود الذى حقق 13 مليوناً و727 ألفاً و989 جنيهاً.

وجاء فيلم «بعد الشر» للنجم على ربيع فى المركز الثالث بـ9 ملايين و271 ألفاً و356 جنيهاً، بينما حل فيلم «الحاج أحمد» للنجم شيكو رابعاً بـ9 ملايين و63 ألفاً و576 جنيهاً، واحتل فيلم «رمسيس باريس» للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى المركز الخامس بمليونى جنيه و799 ألفاً و946 جنيهاً. ووفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائى محمود الدفراوى، فقد جاء فيلم «مغامرات كوكو» للنجوم خالد الصاوى وبيومى فؤاد وشيرين رضا سادساً بـ2 مليون و58 ألفاً و779 جنيهاً، فيما تذيَّل فيلم «ساعة إجابة» للنجوم سوسن بدر وغادة عادل وشريف سلامة الإيرادات بتحقيقه 987 ألفاً و342 جنيهاً.

من جانبه، قال الموزع السينمائى محمود الدفراوى، مسئول غرفة التوزيع داخل غرفة صناعة السينما، إن إيرادات الأفلام بدأت فى التراجع تدريجياً مع انتهاء إجازة عيد الفطر وانطلاق موسم الامتحانات، لافتاً إلى أن الإيرادات عامة متوسطة مقارنة بارتفاع تكلفة صناعة الأفلام بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار.

وأشار «الدفراوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم طرح فيلمى «شوجر دادى» من بطولة ليلى علوى، و«رهبة» من بطولة أحمد الفيشاوى، اعتباراً من 24 مايو المقبل، وسيستمر عرض الأفلام الموجودة حالياً لحين حلول موسم عيد الأضحى الذى سيشهد طرح مجموعة جديدة من الأفلام.