مليون ونصف إيرادات فيلم يوم 13 في شباك السينما أمس

تصدر فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، إذ حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، تقدر بـ مليون و414 ألفًا و796 جنيهًا، ويليه فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، الذي حقق إيرادات مليون و269 ألفًا و362 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

يوم 13 أول فيلم عربي بتقنية 3d

يعد فيلم يوم 13، أول فيلم روائي بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، من خلال قصر فخم يشاع عنه أنه مسكون من قِبل الأرواح، ويعود أحد الشباب من الخارج لاستلام القصر الذي ورثه عن والده، لتتصاعد الأحداث في إطار من الرعب والمفاجآت.

تم الانتهاء من تصوير فيلم يوم 13 منذ عامين، وتصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، إذ عكف صناع الفيلم على تحضيرات مكثفة استغرقت وقتًا طويلًا خصوصًا فيما يخص الجرافيك والمؤثرات الصوتية والبصرية والمونتاج.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 يشارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد زاهر، محمد ثروت، نهى عابدين، أحمد طلعت، فيدرا، جيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبدالله.