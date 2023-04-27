مليون جنيه إيرادات فيلم الرعب «يوم 13» خلال 24 ساعة بدور العرض

حقق فيلم «يوم 13»، بتقنية 3D إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، تقدر بمليون و216 ألف و345 جنيه، ليتصدر المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام العيد، حيث تجاوزت إيراداته 12 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض السينمائي، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، محمود عبدالمغني، جومانة مراد، نسرين أمين، مجدي كامل، أحمد زاهر، جيهان خليل، محمد ثروت، نهى عابدي، فيدرا، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، من خلال رجل يقرر العودة إلى مصر، وبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، وسط شائعات تفيد بأن المنزل مسكون بالأرواح.

أول فيلم رعب 3d

يعد فيلم «يوم 13»، أول فيلم رعب بتقنية الـ3d في مصر والشرق الأوسط، وتم الانتهاء من تصويره منذ نحو عامين، واستغرقت التحضيرات النهائية والمؤثرات الصوتية والبصرية والجرافيك وقتًا طويلًا.