«يوم 13» يتصدر قائمة الإيرادات.. و«هارلي» يتراجع للمركز الثاني

تصدر فيلم الرعب «يوم 13» للمخرج وائل عبدالله، قائمة الإيرادات اليومية محققا إيرادات وصلت لـ 750 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأول بالقائمة الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وذلك من إجمالي مليون و943 ألف جنيه حققتهم الأفلام المصرية في السينمات.

وتراجع فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان إلى المركز الثاني بإيرادات 547 ألف جنيه، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع، والذي حقق 266 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» سوى 183 ألف جنيه.

«رمسيس باريس» في المركز الخامس بقائمة الإيرادات

وفي المركز الخامس جاء فيلم «رمسيس باريس» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، محققا 108 ألف جنيه، تلاه في المركز السادس فيلم «مغامرات كوكو» بـ 50 ألف جنيه، بينما تذيل القائمة فيلم «ساعة إجابة» بـ 27 ألف جنيه.