فيلم «يوم 13» يتفوق على «هارلي» في إيرادات شباك تذاكر السينما أمس

تصدر فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، إذ حقق مليونا و292 ألفا و144 جنيها، فيما جاء فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان في المركز الثاني، وحقق مليونا و118 ألفا و558 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال وصناع فيلم «يوم 13»

فيلم «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبد الله، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، محمود عبد المغني، جومانة مراد، نسرين أمين، مجدي كامل، أحمد زاهر، جيهان خليل، محمد ثروت، نهى عابدي، فيدرا.

أول فيلم عربي «3D» في العالم

يعد «يوم 13» أول فيلم رعب عربي بتقنية الـ«3D» في مصر والشرق الأوسط، وجرى الانتهاء من تصويره منذ نحو عامين، واستغرقت التحضيرات النهائية والمؤثرات الصوتية والبصرية والجرافيك وقتًا طويلًا.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، من خلال رجل يقرر العودة إلى مصر، وبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، ولكن يتفاجأ بوجود شائعات حول أن المنزل مسكون بالأرواح.