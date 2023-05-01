بدء صرف معاشات مايو لأصحابها ومستحقيها اليوم

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين، في صرف معاشات شهر مايو بزيادة قدرها 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، اليوم، لنحو 11 مليون مواطن، من من منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي، سواء بالبريد أو بالبنوك، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

المستحقون للمعاش بعد الوفاة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها، أن في حالة وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، وفقًا لنصيب كل منهم، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

تقسيم المعاشات

أوضح قانون التامينات الإجتماعية، أنه يتم تقسيم المعاشات كالتالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.