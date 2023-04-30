إجازات شهر مايو 2023 وموعد عيد العمال

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر أبريل، ويتساءل كثيرون عن إجازات شهر مايو 2023، التي تأتي ضمن العطلات الرسمية للعام الجاري.

إجازات شهر مايو 2023 وعيد العمال

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجازات شهر مايو 2023 ومنها عيد العمال، كما يلي.

وإجازات شهر مايو 2023 هي عيد العمال فقط، ويتزامن الاحتفال به سنويا مطلع الشهر، وجرى ترحيله إلى الخميس المقبل، أسوة بقرار ترحيل الإجازات والعطلات لنهاية الأسبوع.

العطلات الرسمية 2023

- يوم الأربعاء 28 يونيو 2023: عيد الأضحى المبارك.

- يوم الجمعة 30 يونيو 2023: ثورة 30 يونيو.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.