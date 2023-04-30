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اعترفات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان.. والعقوبة المتوقعة

كتب:

مريم جاد
01:02 ص | الأحد 30 أبريل 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

«كنت بروح لأماكن الصرافة وأقنعهم ياخدوا اللي معايا بسعر أقل من الطبيعي عشان اكسب فيهم اكتر».. هكذا اعترف المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان أمام جهات التحقيق التي طالبت بحبسه 4 أيام وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهم قام بتأسيس مجال إجرامي في التجارة بالنقد خارج السوق المصرفي لتحقيق الربح غير المشروع وأضاف بتحصله على العملات من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة حلوان حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة يقوم بالاتجار بالنقد الأجنبي لتحقيق الربح بالمنطقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية - أجنبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

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