درجات الحرارة اليوم الاثنين 1 مايو.. القاهرة 26 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1 مايو، إذ سجلت العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26، والصغرى 16، والسواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 15.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في كل من جنوب سيناء 30 والصغرى 20، شمال الصعيد 29 والصغرى 15، وجنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 19.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد، أن طقس اليوم مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الشرقية للبلاد، على فترات متقطعة، نظرا لاستمرار تاثير نشاط الرياح الشمالية الباردة، والكتل الهوائية القادمة على سطح البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم على أبرز مدن الجمهورية

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم 1-5-2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 23 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 24- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 22- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 20- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 22- 16

- العلمين الجديدة 22- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 28- 20

- سفاجا 29- 21

- مرسى علم 28- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 30- 19

- الوادي الجديد 29- 15

- أبوسمبل 30- 19.