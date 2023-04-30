المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهمين «ك.ا»، و«م.ع»، و«ف.ف»، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه من المجني عليه «ف. ب»، صاحب محل مجوهرات بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندي.

سرقة بالإكراه

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء استقلاله «توك توك» وبحوزته مشغولات ذهبية فوجىء بالمتهمين يستقلون دراجة نارية، واستوقفوا المركبة، وقاموا بشل حركته والتعدي عليه بالضرب، وتهديده بسلاح ناري، واستولوا منه على المشغولات الذهبية التي كانت بحوزته وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المنتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.